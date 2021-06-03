Умер доцент Брянского госуниверситета Николай Прокопенко

На 64-м году жизни скончался доцент Брянского государственного университета Николай Прокопенко. Скорбную новость разместили на сайте вуза в среду, 2 июня.

Николай Владимирович - выпускник физико-математического факультета БГУ. На разных этапах своей работы он поддерживал связь с родным вузом. На постоянную работу в университет перешел в 2008-м. В последние годы занимал должность первого заместителя директора института педагогики и психологии. Николай Прокопенко – кандидат педагогических наук, доцент, Почетный работник образования РФ.

«Имеющий огромнейший опыт руководящей работы в комсомольских, партийных органах, в исполнительной власти, в системе образования, Николай Владимирович Прокопенко всегда был открыт к диалогу. Он отличался чрезвычайной ответственностью, уважительным отношением к людям, излучал присущий ему оптимизм», - так отзываются о скончавшемся педагоге коллеги.

Кстати, Николай Прокопенко совсем недавно – 23 мая – отпраздновал свой день рождения.

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