Пропавшего в Погарском районе 45-летнего мужчину нашли погибшим

Поиски 45-летнего Вячеслава Толкачева из Погарского района завершились трагически. Его нашли погибшим. Печальной новостью поделились волонтеры отряда «Лиза Алерт» в своей сетевой группе.

«Найден, погиб. Искренние соболезнования родным и близким!», - оставили лаконичный пост поисковики.

Напомним, Вячеслав Толкачев проживал в хуторе Синицкий. Он пропал ночью 31 мая – ночью ушел из дома и не вернулся. Его искали родные, полицейские и волонтеры. Из распространенной ориентировки следовало, что брянец нуждается в медицинской помощи.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».