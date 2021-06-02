В Брянске на полицейского завели уголовное дело за взятку. Фото: пресс-служа СУ СК России по Брянской области.

В Брянске завели уголовное дело за получение взятки на старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

По версии следствия, вечером 27 мая он находился у автозаправочной станции в Брянске. Предварительно договорившись, он получил от генерального директора коммерческой организации, действовавшего под контролем оперативников ФСБ, взятку в размере 500 тысяч рублей. В замен он обещал не исполнять свои должностные полномочия. А именно: не помогать налоговой с проверкой юрлица и не выявлять имеющиеся налоговые нарушения.

Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Брянской области вместе с сотрудниками подразделения собственной безопасности полиции в регионе.

- Подозреваемого задержали, следователи ему предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере,- сообщают в пресс-службе СУВ СК России по Брянской области. – Суд назначил ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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