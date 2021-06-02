Брянский ясень-великан борется за звание «Российское дерево года 2021»

Брянский ясень-великан, которому исполнилась 300 лет, участвует в конкурсе «Российское дерево года 2021». Сейчас он занимает лидирующую позицию. Поддержать брянского великана в борьбе за звание «Дерево года», можно, перейдя по ссылке https://rosdrevo.ru/russian-tree-of-the-year/. Ясень-великан зарегистрирован под номером 25. Голосование продлятся до 1 августа, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

30-метровый исполин растет в Советском районе Брянска на Петровской горе над рекой Десной, на древнем историческом месте — между Спасо-Гробовской церковью и церковью Воскресения.

Окружность ствола ясеня на высоте 1,3 метра от поверхности земли 403 сантиметров, диаметр130 сантиметров.

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