В Брянске пьяная автомобилистка едва не сбила женщину с ребенком. Фото: ОГИБДД по городу Брянску.

В Брянске пьяная автомобилистка чуть не сбила женщину с ребенком. Машину автоинспекторы нашли в районе дома № 5 по проспекту Московскому. На ней были многочисленные механические повреждения.

- Уцелели лишь багажник, крыша автомобиля, заднее левое крыло и дверь, а также правое боковое зеркало, - сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. - Все остальные элементы кузова, а также колеса и диски, были повреждены. За рулем автомобиля находилась 31-летняя местная жительница, по внешним признакам находящаяся в состоянии алкогольного опьянения.

Жители Фокинского района 1 июня около восьми часов вечера сообщили в дежурную часть городского ГИБДД о том, что по дороге-дублеру проспекта Московского движется автомобиль «Пежо», водитель которого ведет себя неадекватно, создает аварийные ситуации.

Очевидцы сотрудникам ДПС рассказали о том, что она на большой скорости выехала на перекресток, врезалась в дорожный знак на разделительной полосе, переехалав дорогу в направлении Советского района и перескочила через газон, едва не сбив женщину и ребенка. Затем «зацепила» здание Сбербанка и поехала по дороге-дублеру. Поврежденные колеса заставили автомобилистку остановиться в районе магазина «Мир королевы».

Пройти медосвидетельствоание на состояние опьянения задержанная женщина отказалась. На нее составили четыре протокола.

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