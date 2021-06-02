В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще два человека. Всего опасная инфекция унесла жизни 360 пациентов, сообщили в региональном оперативном штабе 2 июня.

В области за 24 часа коронавирусом заболели 76 человек. Справились с заболеванием 99 жителей. Медики провели 1743 исследования на выявление коронавируса.

Всего с начала пандемии в области ковид-19 подтвердили у 40439 брянцев. Среди них 66 иногородних. Выздоровели 39566 человек. В медлабораториях тесты на COVID-19 выполнили больше 570 тысяч раз.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».