Брянца на девять лет отправят в колонию за убийство инвалида

Жителя Стародубского района отправят в колонию строгого режима за убийство инвалида. В суде установили, что 24-летний молодой человек 5 ноября 2020 года, будучи пьяным, поссорился со своим знакомым. Его 29-летний приятель был инвалидом второй группы.

Подсудимый ударил его рукой по лицу, затем два раза ножом в грудь. Потерпевший упал, но нападавший продолжил его избивать ногами. Затем многократно ударил ножом в голову и в грудь. От полученных травм 29-летний мужчина умер на месте.

Свою вину нападавший полностью признал.

- Суд приговорил виновного к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Приговор в законную силу не вступил.

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