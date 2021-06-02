В Брянске разоблачили незаконную организацию по выдаче кредитов. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Брянске разоблачили незаконную организацию, выдававшую кредиты юридическим и физическим лицам. Занимались этим двое мужчин, не имея специального разрешения.

Во время расследования установили, что с 2015 по 2019 год они осуществляли в Брянской области незаконные банковские операции, а также кредитование физических и юридических лиц. Кредитовали они в рабочем помещении, которое замаскировали под работу автосалона. Оно находилось в Брянске по улице Речная, 17. Помещение официально зарегистрировано не было.

Обвиняемые брали у граждан деньги под проценты, которые после выдавали другим людям под большие проценты, а также под залог движимого имущества. Взятые деньги людям не возвращали. И лишшь в отделньых случаях платили проценты за использование.

Мошенники причинили потерпевшим ущерб в сумме не менее 10 миллионов рублей. Кроме того, не исключают версию, что ряд оставленных в залог автомобилей фигуранты могли незаконно продать.

- В настоящее время, в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

Полицейские ищут пострадавших от противозаконной предпринимательской деятельности. Они просят сообщить информацию по телефону 02, с мобильного – 102, либо обратиться в ближайший территориальный отдел внутренних дел.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».