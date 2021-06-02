В Брянске в Майском парке туалет и скейт-площадку разрисуют граффити. Власти надеются, что это спасет стены от вандалов, которые оставляют свои надписи.

На днях в туалете вновь кто-то разломал выключатели, разбили окна и разрисовали стены. Городское управления культуры подало заявление в полицию, сообщают в пресс-службе мэрии. Работники парка отремонтировали выключатели, заказали новые стекла.

- В ближайшее время в парке начнет работать настоящий художник, х- говорят в Брянской городской администрации. - Это должно стать действенной профилактикой. Ранее в Майском парке рисунки нанесли на бетонную стену, с тех пор молодёжь не оставляет на ней свои «автографы».