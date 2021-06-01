В Брянске за 69 миллионов рублей построят дорогу на улице Счастливой. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске начтут строительство дороги на улице Счастливой. В этом году здесь построят участок от улицы Объездной до улицы Советской. Торги прошли, подрядчика определили. Работы проведет АО "Брянскавтодор".

Протяженность новой дороги составит 425 метров, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Стоимость объекта, вместе со строительством ливневки, составит почти 69 миллионов рублей.

- Новая дорога относится к категории проезда, с малой интенсивностью движения, она рассчитана на две полосы и будет выходить на улицу Объездную с поворотом только направо, - пояснили в управлении ЖКХ.

На счастливой проложат ливневую канализацию. Она будет отводить дождевую воду от от домов по переулку Пилотов, 18 и 20. Они расположены в низине и их дворы затапливаются во время ливней.

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