В ВТБ Онлайн появился сервис доставки SIM-карт ВТБ Мобайл

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ВТБ запустил сервис доставки SIM-карт ВТБ Мобайл в мобильном приложении и интернет-банке ВТБ Онлайн - курьер бесплатно доставит карту по любому удобному для клиента адресу в максимально короткий срок.

Статус заказа пользователи могут отслеживать в ВТБ Онлайн в разделе «ВТБ Мобайл» на главной странице. Также клиенту заранее напомнят о точном времени доставки и номере телефона курьера.

Всем абонентам ВТБ Мобайл доступен к подключению тарифный план «Оптимальный» — 15 Гбайт интернет-трафика, 500 минут звонков по России и 50 SMS за 350 рублей в месяц. В абонентскую плату включен безлимитный трафик в мессенджерах и социальных сетях, а неиспользованные минуты и трафик переносятся на следующий месяц. В дальнейшем клиент может настроить индивидуальный тарифный план в мобильном приложении ВТБ Мобайл или на сайте оператора.

«Цифровизация во всех сферах нашей жизни проходит ускоренными темпами: новая реальность подтолкнула компании к перестройке обычных бизнес-процессов, клиентов – к переводу привычных действий в онлайн-формат. Если раньше клиент мог свободно зайти за SIM-картой или банковской картой в офис банка, то теперь ему привычнее обращаться через цифровой канал. Поэтому мы запустили доставку SIM-карт в ВТБ Онлайн — на оформление заявки у пользователя уйдет всего пару минут. После активации SIM-карты клиенты смогут просматривать баланс и пополнять его прямо в приложении и интернет-банке ВТБ», - отметил генеральный директор ВТБ Мобайл Владислав Соколов.

Подключиться к ВТБ Мобайл может любой желающий независимо от того, является ли он клиентом банка. Возможен переход с сохранением своего мобильного номера, при этом клиенту начисляется бонус в размере 1 000 рублей на счет.

ВТБ запустил мобильного оператора ВТБ Мобайл в Москве и Санкт-Петербурге в 2019 году. Весной 2021 года он стал доступен жителям Калининградской, Волгоградской, Челябинской, Кемеровской, Белгородской областей и в Пермском крае. В настоящее время абонентам ВТБ Мобайл доступны оплата до 100% услуг бонусной валютой программы «Мультибонус», безлимитные звонки внутри сети, отсутствие роуминга в поездках по России, а также бесплатный доступ к приложению ВТБ Онлайн и ВТБ Мои инвестиции, в том числе за границей и даже при нулевом балансе. Безопасность использования мобильной связи обеспечивается защитой от подмены SIM-карты, спам звонков и отсутствие платных подписок и непредвиденных списаний.

Лицензия №1000.