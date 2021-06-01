Под Брянском на трассе «Украина» оборудуют световой коридор. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор Москва - Бобруйск.

В этом году на участке трассы М-3 «Украина», подъезд к городу Брянску на 109 километре установят светофор, а на 112 километре скоро оборудуют световое проецирование на пешеходном переходе.

Такую светящуюся «зебру» водители смогут увидеть с расстояния до 150 метров в любую погоду, сообщили в пресс-службе упрдора Москва – Бобруйск.

- Светодиодные проекторы транслируют изображение разметки на проезжую часть, - поясняют в ведомстве. - Таким образом, создается световой коридор, дублирующий «зебру».

Проекционные переходы и светофоры оборудуют и на других участках федеральных трасс. Они появятся на двух участках трассы Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Белоруссия на 80-м километре в Карачеве и 205 –м километрем в Дубровском районе.

Светофор установят на магистрали А-240 Брянск – Новозыбков – граница с республикой Белоруссия на 164-м километре в Клинцовском районе. Таким образом, федеральные трассы в регионе обещают сделать еще безопаснее. Ремонтные работы на автодорогах продолжаются.

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