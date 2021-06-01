В Брянской области из-за ремонта на трех переездах ограничат движение. Фото: Анатолий ЯКИМОВ

В Брянской области 3 и 4 июня на трех железнодорожных переездах из-за ремонта ограничат движение. Дорожное покрытие будут ремонтировать на 489-м километре на станции Суземка, 33 –м километре перегона Новенькое – Трубчевск и 44-м километре на станции Белая Березка.

С 9.00 до 16.00 машины здесь смогут проехать только по одной полосе, сообщают в службе корпоративных коммуникаций РЖД.

Работники железной дороги просят водителей планировать свои поездки заранее.

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