На стрелявшего в Радице –Крыловке мужчину завели уголовное дело. Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

В Брянске завели уголовное дело на жителя поселка Радица-Крыловка Бежицкого района, который пулей ранил двух подростков.

Во время следствия предварительно установили, что 31 мая подозреваемый поссорился с соседями. Он находился на территории своего дома по улице Республиканской. В порыве злости он выстрелил выстрел дробью в сторону забора между их домами. Отскочившая пуля ранила двух подростков 14-ти и 17-ти лет, которые находились за забором.

Им оказали медицинскую помощь. Госпитализировать пострадавших не было необходимости. Их жизни в настоящее время ничего не угрожает.

- Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - Подозреваемый задержан, в ходе допроса он признался в содеянном. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

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