Двое на мотоцикле врезались в иномарку в брянском Дятькове

Пара на мотоциклетке разбилась в пьяном ДТП в брянском городе Дятьково вечером 31 мая. Обоих с травмами головы госпитализировали, сообщают в УГИБДД по региону.

Авария произошла на улице Ленина около 08.45. По предварительной информации, ее спровоцировал 25-летний водитель мотоцикла «ИЖ Планета-5». Не имея водительского удостоверения, тот сел пьяным за руль. Двигаясь в сторону улицы Пионерской, брянец не учел безопасную дистанцию и врезался в едущий впереди, в попутном направлении, «Рено Сандеро». Иномаркой рулила 41-летняя женщина, в момент наезда она поворачивала направо.

– В ДТП травмы получили мотоциклист и его 23-летний пассажир, – рассказывают в Госавтоинспекции. – Обоих увезли в больницу с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, переломами и различными ушибами.

По факту инцидента полицейские проводят проверку.

Кстати, для брянских дорог это единственная автоавария с пострадавшими за понедельник, 31-е.

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