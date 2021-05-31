В Брянской области выявили 75 новых случаев коронавируса

В Брянской области за сутки выявили 75 новых случаев коронавируса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области за сутки выявили 75 новых случаев коронавируса. Такие данные 31 мая опубликовали в оперативном штабе. За сутки выполнили 173 тестов. Общее число исследований, проведенных за все время эпидемии в регионе, достигло 569122.

За 24 часа выздоровели 33 пациента. Общее число брянцев, которые справились с болезнью, составляет 39371.

Новых смертей от коронавируса не фиксировали. За все время с марта от инфекции скончались 356 брянцев.

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