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Общество31 мая 2021 11:30

В брянском СИЗО-1 расписали молодоженов

Жених – осужденный отряда хозобслуживания
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

Церемония бракосочетания состоялась в следственном изоляторе №1 Брянска. Сотрудница ЗАГСа узаконила отношения одного из осужденных и его возлюбленной, сообщили в региональном УФСИН в понедельник, 31 мая.

В торжестве поучаствовали родственники молодоженов и сотрудники учреждения. Сама церемония проходила в комнате воспитательной работы и длилась около 10 минут. Молодые люди облачились в строгий костюм и свадебное платье. В конце бракосочетания они обменялись кольцами, скрепили союз объятиями и выслушали напутствие врио замначальника СИЗО-1 Константина Климкова.

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