Брянец осудит четыре года за сбыт 2,7 грамма каннабиса

В Карачевском районе осудили местного жителя, который продал незнакомцу 2,7 грамма каннабиса. За совершенное преступление брянец «отсидит» четыре года. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор по делу вынес Карачевский районный суд. Фигуранта признали виновным в незаконном сбыте наркотических средств.

Доказали, что мужчина в августе прошлого года продал участнику оперативно-розыскного мероприятия каннабис массой больше 2,7 грамма. Стоимость товара составила 500 рублей.

Решением суда виновного приговорили к вышеуказанному сроку с отбыванием в колонии строгого режима.

– Защитник осужденного обжаловал вынесенный обвинительный приговор, ссылаясь на его необоснованность, – рассказывают в надзорном ведомстве. – Однако коллегия по уголовным делам Брянского областного суда, изучив материалы, оставила жалобу без удовлетворения, а приговор – без изменения.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».