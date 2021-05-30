Сбитого машиной Росгвардии мальчика из Новозыбкова доставили в Брянск. Фото:vk.com, "Тревожный Брянск".

В Брянск доставили ребенка, которого накануне сбил автомобиль Росгвардии. В областном центре мальчику окажут необходимую медицинскую помощь, сообщают «Брянские новости».

Напомним, ДТП произошло в Новозыбкове вечером 28 мая на перекрестке улиц Комсомольской и Садовой. Автомобиль Росгвардии , проскочивший на зеленый сигнал светофора, сбил двоих десятилетних школьников. Их госпитализировали.

По факту случившегося проводят проверку. Управление Росгвардии по Брянской области готово оказать помощь семье пострадавших, а виновного наказать.

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