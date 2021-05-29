В Брянске проводят проверку по факту ДТП с двумя школьниками на самокатах

Управление Росгвардии по Брянской области проводит проверку по факту ДТП с двумя школьниками на самокатах в Новозыбкове.

- В случае установления вины, сотрудник будет уволен со службы по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с законодательством, - сообщают в Управления Росгвардии по Брянской области. - Руководство Управления окажет необходимую помощь и содействие пострадавшим.

Напомним, автомобиль Росгвадии сбил двоих школьников на самокате. ДТП произошло вечером 28 мая на перекрестке улиц Комсомольской и Садовой.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».