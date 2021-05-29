В Брянской области от коронавируса за сутки умерли еще пять человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще пять человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 354 пациентов.

За сутки ковид-19 подтвердили у 76 человек. Побороли опасную инфекцию 75 брянцев. Об этом 29 мая сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 40137 жителей. Среди них 66 иногородних. За 24 часа провели 1563 исследования на COVID-19. Выздоровели 39267 человек. В медлаборториях области тесты на коронавирус выполнили больше 567 тысяч раз.

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