В брянском Новозыбкове росгвардейцы сбили ребенка на самокате. Фото: vk.com, "Тревожный Брянск".

В брянском Новозыбкове росгвардейцы сбили ребенка на самокате. ДТП произошло на перекрестке улиц Комсомольской и Садовой. Очевидцы опубликовали фото и видео с места происшествия 29 мая в одной из групп в соцсетях.

Местные жители волнуются о состоянии ребенка. По неофициальной информации он находится в тяжелом состоянии.

В причинах ДТП разбираются автоинспекторы и сотрудники Росгвардии.

Однако в комментариях одни пользователи соцсетей пишут, что «ребенок сам виноват в произошедшем, так как выехал на дорогу, даже не снизив скорость и не посмотрев по сторонам». Другие винят росгвардейцев, которые ехали на красный и не важно с мигалками или без них.

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