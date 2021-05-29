В Навлинском районе в ДТП погибла 36-летняя женщина. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Навлинском районе иномарка с прицепом задела легковушку. В ДТП погибла женщина. Авария произошла 28 мая около 16.40 на 389 километре автодороги М-3 Украина.

По предварительной информации, 64-летний водитель автомобиля «Мерседес» с прицепом двигался по полосе разгона в сторону Киева. Разворачиваясь, он не убедился в отсутствие приближающихся машин и врезался в ВАЗ-21102. Им управлял 38-летний мужчина.

- В результате ДТП 36-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ от полученных травм скончалась, - сообщают в УГИБД УМВД России по Брянской области. - Шестилетний мальчик и десятилетняя девочка, ехавшие с ней в ВАЗ, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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