Брянцев предупредили о ливнях и граде в субботу

Ливневые дожди, град и порывистый ветер прогнозируют в Брянской области в предстоящие сутки - субботу, 29 мая. Из-за этого могут произойти разнообразные злоключения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно прогнозу, 29 мая в Брянской области будет облачно с прояснениями. Ночью дожди проведут местами, днем – повсеместно. Днем ожидаются также грозы, ливни, град.

Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. При грозе порывы могут достигать 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов тепла, днем – 18-23.

Из-за непогоды возрастет вероятность различных ЧС. Среди них – нарушения в работе электроснабжения, обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, повреждения крыш, падения деревьев, травмирование населения, ДТП.

Брянцев призвали быть осторожными и соблюдать рекомендации МЧС.

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