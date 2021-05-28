В Брянской области от коронавируса скончались еще четыре человека за сутки. Общее число умерших на 28 мая составляет 349 брянцев, сообщают в региональном оперативном штабе.

Напомним, день назад шесть человек умерли от инфекции. Еще днем ранее - семь пациентов не смогли победить болезнь. Получается, за три дня ковид унес жизни 17 брянцев.

За сутки болезнь диагностировали у 74 человек. Выздоровели за то же время 102 пациента. За 24 часа медики провели 1438 тестов.

Общее число заболевших брянцев превысило 40 тысяч человек и составило 40061. Из них справились с инфекцией 39192 пациента. Всего в регионе выполнили больше 565 тысяч тестов.

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