В Брянске в ДТП на Крахмалева пострадал 36-летний водитель

Фото: ОГИБДД по городу Брянску.

В Брянске в дорожно-транспортном происшествии на улице Крахмалева пострадал 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074. Автоавария случилась около половины восьмого вечера в четверг, 27 мая, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Водитель ВАЗа выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу "Шевроле Нива", которая двигалась со стороны улицы Советской в сторону Костычева. Машины столкнулись.

У водителя ВАЗа диагностировали сотрясение мозга. Его отпустили домой, назначив лечение. 39-летний мужчина за рулем "Шевроле" не пострадал.

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