Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 мая 2021 10:36

В Брянске в ДТП на Крахмалева пострадал 36-летний водитель

Авария случилась вечером 27 мая перед кольцевой развязкой
Марина АНТОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ОГИБДД по городу Брянску.

Фото: ОГИБДД по городу Брянску.

В Брянске в дорожно-транспортном происшествии на улице Крахмалева пострадал 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074. Автоавария случилась около половины восьмого вечера в четверг, 27 мая, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Водитель ВАЗа выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу "Шевроле Нива", которая двигалась со стороны улицы Советской в сторону Костычева. Машины столкнулись.

У водителя ВАЗа диагностировали сотрясение мозга. Его отпустили домой, назначив лечение. 39-летний мужчина за рулем "Шевроле" не пострадал.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ДТП