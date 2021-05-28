21-летнего жителя Стародубского района отправили на 13,5 лет в колонию за убийство

21-летнего жителя Стародубского района на 13,5 годам колонии строгого режима за убийство. Молодому человеку назначили также год ограничения свободы. Он должен выплатить один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 4 ноября прошлого года молодой человек был пьяным в селе Мохоновка. Он поссорился с 30-летним мужчиной, который встретился ему по дороге. Парень изрезал его голову и тело ножом. А потом догнал и избил. От полученных травм мужчина скончался.

Молодой человек уже был судим. На суде он свою вину не признал и отрицал свою причастность к убийству.

Приговор ему пока не вступил в законную силу.