В брянской детской облбольнице построят хирургический корпус за 2 млрд рублей

В Брянской детской областной больнице построят новый хирургический корпус. Необходимые на это деньги - два миллиарда рублей - уже выделили, сообщает ГТРК «Брянск».

Постановление о выделении денег из федерального бюджета подписали в Правительстве РФ. К работам на объекте приступят в 2022 году. Новое здание будет семиэтажным. В нем разместятся пять отделений, комфортные двух- и трехместные палаты для маленьких пациентов. Два этажа отдадут под операционный блок. Предполагается, что новый корпус введут в строй в 2023-м.

Добавим, ежегодно в детской областной лечение проходят порядка 14 тысяч человек.

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