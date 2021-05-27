В Брянске на летних каникулах трудоустроят 740 подростков

В Брянске этим летом для несовершеннолетних создадут 740 рабочих мест. За отработанные часы им будут начислять заработную плату. Вопросы летнего отдыха и занятости подростков обсудили на заседании в мэрии.

Для детей летом-2021 откроют загородные и пришкольные лагеря, а также трудовые объединения.

Так, на базе школ откроют 70 лагерей с дневным пребыванием. Их смогут посещать 7920 детей. Еще около 21 тысячи человек отдохнут в оздоровительных лагерях региона. Кроме того, для детей проведут 33 спортивных соревнования по 15 видам спорта, сообщают в пресс-службе горадминистрации.

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