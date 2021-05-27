Самолеты из Брянска в Сочи полетят по измененному расписанию

Авиакомпания "Азимут" неожиданно изменила дни вылета самолетов из Брянска в Сочи и обратно. Такая информация появилась в неофициальной сетевой группе аэропорта «Брянск» днем в четверг, 27 мая.

«На данный момент на сайте меняют расписание», - пишут представители летной гавани.

По предварительной информации, теперь вылеты будут выполнять по четвергам и воскресеньям.

С чем связаны изменения - пока неизвестно. Пассажирам советуют ориентироваться на официальные сообщения и сайт авиакперевозчика.

Инцидент активно обсуждают пользователи в комментариях. Туристы в недоумении:

«И как теперь? Если мы взяли билеты на субботу, то когда мы полетим в воскресенье? Для уточнения нужно куда звонить?»

«Интересные вообще. Люди гостиницы забронировали уже на те даты, которые были. Как теперь?»

«Вот-вот, все забронировано. Что делать?»

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».