Еще шесть человек умерли от коронавируса в Брянской области за одни сутки. Такие данные опубликовали в четверг, 27 мая, в региональном оперативном штабе.
Общее число брянцев, которые не смогли побороть болезнь, составляет 345 человек.
В основном, от ковида умирают пожилые люди с сопутствующими заболеваниями.
На 27 мая общее число заболевших в Брянской области составляет 39987. Выздоровели 39090 из них.
Кстати, всего в мае в регионе от коронавируса умерли уже 37 человек. Наибольшее число летальных исходов регистрировали 26-го и 19 мая – 7 и 6 соответственно.
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