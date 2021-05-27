Юные художники из Клинцов рисовали картины на открытом воздухе в Крыму. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Юные художники из брянских Клинцов приняли участие в ХII Международном маринистическом арт-кампусе в Крыму. А художница Ксения Бобровицкая победила в очном этапе конкурса, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Эту поездку для одаренных детей организовали в преддверии 100-летия со дня образования Детской школы искусств имени Евгения Беляева в Клинцах.

Брянцы показали свое мастерство в технике написания картин на открытом воздухе - пленэре. Также они встретились с художниками. Пленэр и встреча прошли в самых красивых местах юго-восточного Крыма. Ребята увидели гроты Нового Света, агатовый пляж в Орджоникидзе, Тихую бухту Коктебеля, набережную Феодосии.

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