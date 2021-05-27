В Брянске депутатов за «Сад Победы» наградили грамотами. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске депутатов за «Сад Победы» наградили грамотами. Их получил каждый, кто принял участие в создании нового места отдыха в историческом центре города.

«Сад Победы» украсил внешний вид лестницы, ведущей к Набережной. Здесь гуляют гости города. И конечно же, местные жители с детьми. Приходят посмотреть на свои деревья и те, кто непосредственно принимал участие в создании этого памятного и красивого места, сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета.

Напомним, торжественно заложили «Сад Победы» 12 мая. Он уже расцветет следующей весной на территории бывшего пустыря возле бульвара Гагарина. Горожане будут любоваться яблонями, грушами, персиками, сливами. Участники посадили больше 200 фруктовых деревьев.

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