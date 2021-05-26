В Брянске с улиц исчезнут еще пять торговых точек. Такое решение приняли на заседании 26 мая депутаты Брянского городского Совета.

Из схемы размещения нестационарных торговых объектов исключили три места. Это лоток по продаже кваса, расположенный в парке культуры железнодорожников, киоск и павильон по продаже продовольственных товаров, находящиеся на остановке «Волочаевская» и возле дома № 23 по улице Олега Кошевого.

Также не включили в схему два места из-за отрицательных заключений экспертных служб. Это продовольственные павильоны по улице Литейной около дома № 50а и улице Дружбы около дома № 1, сообщили в пресс-службе Брянского городского Совета.

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