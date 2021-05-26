Депутаты одобрили строительство в Брянске приюта для бездомных животных. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске депутаты одобрили строительство приюта для бездомных животных на свободной территории. Об этом шла речь 26 мая на заседании Брянского городского Совета.

Также приняли решение о передаче в муниципальную собственность 13 земельных участков, расположенных на территории старого аэропорта. Общая площадь передаваемых земель более 200 тысяч квадратных метров. На них предполагается строительство автомобильных дорог, сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета.

Кроме того, благотворительному фонду «Владимира Латенкова» передали дом №19, расположенный по улице Пушкина. Брянской региональной общественной организации «Союз архитекторов России» отдадут нежилое помещение, расположенное на цокольном этаже дома № 107 по улице Калинина. А также депутаты поддержали решение о передаче в муниципальную собственность квартиры, расположенной по улице Чернышевского. В настоящее время она закреплена за Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Брянской области. Согласно федеральному законодательству после передачи квартиры в муниципальную собственность, жильцы смогут ее приватизировать.

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