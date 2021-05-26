В Брянске в день молодежи проведут велопробег

На День молодежи, который традиционно празднуют 27 июня, в Брянске запланировали велопробег. Об этом объявили на встрече главы города и депутата Госдумы РФ Николая Валуева, сообщает пресс-служба горсовета.

Разговор посвятили подготовке к предстоящему событию. В обсуждении организационных вопросов участвовал и потенциальный партнер велопробега.

Отмечалось, что из-за пандемии коронавируса состав и количество участников, маршрут и формат праздничной программы согласуют заранее – минимум за 10 дней. И в соответствии с эпидемиологической ситуацией на территории города. Этого требуют рекомендации регионального управления Роспотребнадзора.

Любопытно, в конце апреля в Брянске запретили провести мотопробег. Тогда специалисты ведомства сослались на непростую эпидситуацию в Брянске. И отдали предпочтение более значимым массовым мероприятиям – празднованию Пасхи и очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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