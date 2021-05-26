В Брянске на базе школ этим летом заработают 70 лагерей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянске этим летом заработают 70 школьных лагерей с дневным пребыванием. В них отдохнут 7 тысяч 920 детей, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В загородных оздоровительных лагерях региона оздоровятся около 21 тысяча ребят. Также создадут 740 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних с выплатой им зарплаты. Летом для подростков планируют провести 33 спортивных соревнования по 15 видам спорта.

А с 1 июня во всех районах Брянска на девяти открытых площадках заработают летние читальные залы. При этом особое внимание уделят подросткам, находящимся в социально опасном положении. Для них также организуют временные рабочие места и поездки в летние лагеря.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».