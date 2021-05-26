В Брянской области осудили украинского контрабандиста

В Брянской области реальный срок получил контрабандист из Украины. Иностранца уличили в попытке нелегального ввоза в Россию серебряных изделий и уклонении от уплаты таможенных платежей. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе Брянской транспортной прокуратуры.

Уголовное дело рассмотрели в Севском райсуде.

Доказали, что мужчина нарушил закон 7 февраля этого года. Пересекая госграницу, он спрятал серебряные изделия стоимостью шесть миллионов рублей в личных вещах. Тем самым он попытался уклониться от уплаты таможенных сборов на два миллиона рублей. Однако попытка нелегального ввоза провалилась. Товары обнаружили и изъяли брянские таможенники.

- Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафа 100 тысяч рублей, - добавляют в надзорном ведомстве.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».