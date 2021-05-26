В Брянске в нарушении комендантского часа уличили 16-летнюю девушку

25 мая в Брянске во время ночного рейда задержали 16-летнюю девушку. Она отдыхала в компании друзей на набережной. Нарушительницу «комендантского часа» передали родителями. Теперь им грозит административная ответственность.

В рейде участвовали сотрудники мэрии и инспектор отделения по делам несовершеннолетних УМВД. Проверки провели на территории Советского района: в «Макдоналдсе» на Бежицкой, в ЦПКиО 1000-летия Брянска, набережной, Славянской площади, территории школы №60 и интернет-кафе на Авиационной. Искали подростков, которые находятся без сопровождения взрослых после 22.00.

- Комендантский час действует с 22.00 до 5.00 в сентябре-мае и с 23.00 до 5.00 в летние месяцы, - напоминают в пресс-службе горадминистрации. - В этот период несовершеннолетние могут находиться на улице только в сопровождении родителей или же законных представителей. Запрет распространяется на все общественные места, учреждения культуры, отдыха и спорта, развлекательные заведения и точки общепита.

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