27 мая в Брянской области прогнозируют грозы и порывистый ветер

Ухудшение погодных условий прогнозируют в Брянской области в предстоящие сутки – четверг, 27 мая. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами и будет дуть порывистый ветер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Согласно прогнозу синоптиков, 27 мая ожидается переменная облачность. Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду ночью и 6-11 – днем. При грозе порывы могут достигать 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов тепла, днем – 19-24.

– В результате таких погодных условий возрастает вероятность возникновения происшествий, связанных с ДТП, – предупреждают в брянском Главке МЧС. – Также возможны пробки на дорогах, обрывы линий связи и электропередач, задержки в работе транспорта и авиации, падения слабоукрепленных конструкций.

А потому автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим во время движения, дистанцию и ПДД в целом.

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