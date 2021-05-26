В Брянском районе парень оклеветал мать в покушении на убийство

В Брянском районе осудили 19-летнего местного жителя, который оклеветал собственную мать. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Брянском районе осудили 19-летнего местного жителя, который оклеветал собственную мать. Он сообщил полицейским, что родительница якобы нанесла ему ножевое ранение. Однако при проверке эта информация не подтвердилась.

Брянца признали виновным в заведомо ложном доносе.

В суде установили, что молодой человек подал заявление в полицию 21 марта прошлого года. Тот отметил, что помимо ранения мать высказала в его адрес угрозу убийством. Причем последнее он воспринял всерьез, а потому опасался за свою жизнь.

В итоге на женщину завели уголовное дело.

Однако впоследствии выяснилось, что обвинения брянца – фикция. Рану он нанес себе сам – в ссоре с матерью из чувства злости.

– Суд с учетом позиции гособвинителя приговорил виновного к штрафу в 10 тысяч рублей, – рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – В законную силу приговор пока не вступил.

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