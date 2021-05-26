В Брянске сиделка до смерти закормила беспомощного старика

В Брянске передали в суд уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сиделку обвиняют в том, что она до смерти закормила подопечного. По существу дело рассмотрит Фокинский райсуд города.

Обвиняемой 69 лет. С июля прошлого года она на дому ухаживала за престарелым мужчиной, который находился в беспомощном состоянии.

- В октябре во время кормления 91-летний потерпевший не смог проглотить еду, однако сиделка продолжила его кормить, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - В итоге мужчина задохнулся.

Максимальное наказание за подобное преступление - два года колонии.

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