Что делать, если к вам в дом пришли лжесотрудники Росреестра и кадастровой палаты

Фото: Управление Росреестра по Брянской области.

Брянская область, 26 мая 2021 года – Участились случаи обращения граждан в Управление Росреестра по Брянской области и ФГБУ «ФКП Росреестра» по Брянской области с сигналами о совершении или попытках совершения мошеннических действий лицами, выдающими себя за сотрудников регистрирующего органа. Так, зарегистрирован случай, при котором гражданин, представившись сотрудником кадастровой палаты, проник в жилище пенсионерки и украл деньги из висевшей на стене сумки. Для того чтобы отвлечь пенсионерку, он попросил ее показать документы на жилье.

«Что касается сотрудников кадастровой палаты, то они не выходят на дом к правообладателю и, тем более, не имеют право требовать от граждан предъявить правоустанавливающие (либо иные) документы. Вся работа сотрудниками кадастровой палаты осуществляется непосредственно в адресах филиала и его представительствах», - сообщил директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Брянской области Владимир Шендрик.

Имеющие место мошеннические действия связаны, в первую очередь, с тем, что граждане просто не знают порядок выполнения тех или иных функций разными государственными органами, а также полномочия, которые выполняет такой орган в рамках своих компетенций.

Как заметил руководитель Управления Росреестра по Брянской области Андрей Новиков: «Для того, что бы проверить права гражданина на тот или иной объект недвижимости, нам совершенно незачем выходить на дом и просить предъявить правоустанавливающие документы. Мы можем это сделать очень быстро и просто у себя на месте. Напомним, что Росреестр ведет Единый государственный реестр недвижимости, в котором указана абсолютно вся информация о недвижимости и правообладателях. Таким образом, если кто-либо представляется сотрудником Росреестра или кадастровой палаты, а также просит вас предъявить правоустанавливающие документы на вашу недвижимость, то смело нужно вызывать соответствующие правоохранительные органы».

Отдельно стоит заметить, что в функции Росреестра входит осуществление государственного земельного надзора, при котором госземинспекторы вправе проводить проверки земель, их использования и всего что с этим связано. Но, такие проверки проходят с предварительным вынесением соответствующих решений. Уведомления

собственникам направляются заранее. Вы всегда можете перепроверить такое уведомление, обратившись напрямую в Управление Росреестра по Брянской области. Также важно знать, что госземинспектор Росреестра всегда при себе имеет служебное удостоверение и номерной жетон. Всю работу он осуществляет в присутствии собственника земельного участка и не требует каких-либо правоустанавливающих документов, так как изначально имеет доступ к Единому государственному реестру недвижимости и знает всю информацию о проверяемом земельном участке и его правообладателе. В любом случае, если у вас возникли сомнения в правомочности того или иного лица, всегда можно позвонить в Управление Росреестра по Брянской области на горячую линию для уточнения информации: 8(4832) 67-98-85.