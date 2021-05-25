В Брянске после трагедии в Казани общественники проверили безопасность школ. Фото: Региональное отделение ОНФ в Брянской области.

В брянских школах после трагедии в Казани эксперты Брянского отделения Общероссийского народного фронта вместе с чиновниками и полицейскими провели пропускной режим.

Они побывали в трех городских школах - №№ 34, 49 и 11.

В первых двух они были еще в октябре 2019 года и тогда рекомендовали перенести мониторы камер наружного наблюдения переставить на пост охраны из подсобок. Там устройства были не видны.

В школе №34 замечания приняли частично. Посты охраны оборудовали в двух корпусах. Однако мониторы установи только на одном. У охранников есть металлодетекторы, есть стационарная и мобильная тревожные кнопки.

В школе № 49 есть пост охраны, имеется стационарная тревожная кнопка, но мониторы по-прежнему в бойлерной, как и в прошлый раз.

Во всех трех учебных заведениях нет системы общего голосового оповещения, а также имеются арочные металлодетекторы и турникеты. По действующим правилам, такие устройства обязательно нужно установить в 11-й школе. Эксперты же считают, что техническими средствами контроля входа должны быть оснащены все без исключения образовательные заведения.

В 49-й и 11-й школах не смогли показать должностные инструкции охранников, листы ознакомления с ними, не увидели активисты ОНФ и табличек на дверях с информацией об организации, которая охраняет объект.

— Эксперты же считают, что техническими средствами контроля входа должны быть оснащены все без исключения образовательные заведения, — говорят в ОНФ.

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