У брянцев в 2020 году телефонные мошенники похитили 345 миллионов рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области в прошлом году телефонные и компьютерные мошенники совершили 2 тысячи 851 преступление. Их незаконные действия причинили ущерб в размере почти 345 миллионов рублей. В первом квартале 2021 года они украли почти 2,5 миллиона рублей. Большую часть преступлений совершили непосредственно с использованием сети «Интернет» и мобильной связи.

В 2020 году в суд передали 357 уголовных дел, в первом квартале 2021 года – 120.

- В основном совершение указанного вида мошенничеств обусловлено недостаточной внимательностью потерпевших при оказании им различных услуг, излишней доверчивостью и пренебрежением элементарными правилами предосторожности, – говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

На Брянщине в 2020 году повторно преступники совершили 5 тысяч 177 преступлений. В первом квартале этого года – 1 тысячу 440 правонарушений. В 2020-м на 8,6 процента снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных раньше судимыми жителями региона. На 20,8 процентов сократилось количество лиц, совершивших преступления при опасном и особо опасном рецидиве. В первом квартале 2021 года данные показатели уменьшились на 13 процентов и 5,4 процентов соответственно.

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