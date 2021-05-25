В Брянске на 28 улицах ремонт дорог готов на 15,4 процента

В Брянске общая готовность ремонтов на всех 28 улицах, где капитально планируют отремонтировать в этом году дороги, составляет 15,4 процента. 12 из них находятся в Бежицком районе. На четырех улицах готовность работ составляет уже больше 70 процентов. На шести - от 30 процентов до 50 процентов. Работы проводят в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Все объекты проторгованы. На них на всех начали работы. Около 10 из них готовы к укладке асфальта. Но пока мешает преступить к ней неустойчивая погода.

- Настороженность вызывают два сложных объекта в Володарском районе, где капитальный ремонт проводит подрядная организация ООО «Дубровский водоканал» - это улица Димитрова, готовность которой оценивается в пять процентов улица Пушкина, готовность которой оценивается в один процент, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».