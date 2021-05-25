В Брянске на Полтиннике столкнулись два автомобиля

Два автомобиля столкнулись на Полтиннике в Советском районе Брянска днем во вторник, 25 мая. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Полтинник, только что - средний ряд», - написал очевидец в одном из интернет-сообществ.

Пост автор проиллюстрировал фотографией. Видно, что автомобили столкнулись в районе разворотного кольца. Оба получили механические повреждения. Из-за ДТП на участке было затруднено движение.

Есть ли пострадавшие в автоаварии – неизвестно. Официальная информация о происшествии из ГИБДД пока не поступала.

Кстати, днем ранее в городе зарегистрировали шесть автоаварий без пострадавших – так называемых «железок». Также автоинспекторы просекли 127 нарушений ПДД, в том числе поймали шестерых пьяных автомобилистов.

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