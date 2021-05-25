В брянском Новозыбкове выбирают вариант благоустройства площади Октябрьской революции

В брянском Новозыбкове жители выбирают вариант благоустройства площади Октябрьской революции. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В брянском Новозыбкове местные жители выбирают один из двух вариантов дизайн-проекта, по которому в 2022году благоустроят площадь Октябрьской революции. Идея первого заключается в обустройстве дополнительного места отдыха для горожан и гостей города. Поэтому авторы проекта планируют разместить здесь зеленые островки с деревьями и цветниками, установить парковые скамейки и теневые навесы с подсвечиванием в вечернее время. Также хотят обустроить пешеходную зону и парковки вдоль улицы Коммунистической и заменить освещение.

Второй вариант предполагает увеличение пространства площади Октябрьской революции за счет объединения с территорией сквера у кинотеатра «Октябрь». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Отдать свой голос за понравившийся дизайн-проект может каждый житель Новозыбковского округа в возрасте от 14 лет. Это можно осуществить до 30 мая на платформе https://vk.cc/c0YYoC.

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