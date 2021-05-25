Фото: АО «Клинцовский автокрановый завод».
АО «Клинцовский автокрановый завод»
приглашает на работу:
Термист з/плата от 27000 руб. до 38000 руб.
Токарь з/плата от 35000 руб.
Сверловщик з/плата от 27000 руб.
Фрезеровщик з/плата 30000 руб.
Мастер производственного участка з/плата 30000 руб.
Электросварщик на полуавтоматических машинах з/плата 35000 руб.
Слесарь-ремонтник з/плата 36000 руб.
Слесарь механосборочных работ з/плата от 30000 руб.
Слесарь-инструментальщик з/плата 31000 руб.
Технолог по металлопокрытиям з/плата от 30000 руб.
Начальник производственного участка з/плата от 50000 руб.
Главный технолог з/плата от 60000 до 70000 руб. Требование: высшее техническое образование, стаж работы на инженерно-технических должностях не менее 5 лет.
Гарантируется:
Выплата з/платы без задержек 2 раза в месяц;
Ежедневно ждем Вас для устройства на работу
с 8-00 до 11-30.
Обращаться в отдел кадров: ул. Дзержинского, 10, тел. 4-45-87.
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