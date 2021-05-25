Брянский театр драмы в честь своего 95-летия покажет выставочный проект. Фото: Елена РАКОВА

Брянский театр драмы покажет экспозиционно-выставочный проект. Его называли «ПРОтеатр и посвятили 95-летию Брянского областного театра драмы и 80-летию начала Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

На открытии 96 театрального сезона представлен проект, составят из уникальных архивных фотографий театра со дня основания до наших дней. Они также отразят редкие кадры репетиций, спектаклей, изображения декораций спектаклей, эскизов костюмов и реквизита. Разместят на экспозиции и афиши, программки с автографами и подлинные сценические костюмы. Зрителям также представят и многие другие материалы, знакомящие зрителей с историей Брянского драматического театра.

На выставке в честь 80-летия начала Великой Отечественной войны особое внимание уделят последнему мирному дню 21 июня 1941 года. Это был последний день мирной жизни для коллектива Брянского театра драмы, находившегося на гастролях в Гродно. Расскажут о людях театра, переживших все тяготы войны в фронтовых бригадах, на фронтах и в партизанских отрядах.

Возрастное ограничение: 6+

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